Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.081.946.172 Sasa Polyester 685.802.416 Eczacıbaşı İlaç 591.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.081.946.172
| Sasa Polyester
|685.802.416
|Eczacıbaşı İlaç
|591.576.599
|Şok Marketler
|493.831.626
|ASELSAN
|459.777.757
|Türk Hava Yolları
|447.232.577
|Migros Ticaret
|339.833.704
|Doğan Holding
|314.189.253
|Tüpraş
|311.590.120
|Yapı ve Kredi Bankası
|287.364.307
|Bizim Mağazaları
|279.413.295
|Vakıflar Bankası
|274.144.288
|Turkcell
|271.590.544
|Akbank
|234.700.741
|Güneş Sigorta
|227.479.263
|İş Finansal Kiralama
|226.766.244
|Karsan Otomotiv
|219.298.781
|Petkim
|209.966.922
|Deva Holding
|206.921.959
| Koza Altın
|189.988.121
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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