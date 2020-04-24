Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|888.485.505
|Eczacıbaşı İlaç
|645.382.222
|Aselsan
|608.052.638
|Sasa Polyester
|493.342.511
|Şok Marketler
|433.017.191
|Güneş Sigorta
|432.977.557
|Türk Hava Yolları
|428.860.817
|Petkim
|390.638.114
|Koza Madencilik
|327.768.504
|Turkcell
|326.463.107
|Akbank
|286.204.021
|Tekfen Holding
|252.835.094
|Koza Altın
|242.464.064
|Tüpraş
|210.904.197
|İpek Doğal Enerji
|204.311.075
|MLP Sağlık
|202.304.673
|Türk Telekom
|192.781.626
|Migros Ticaret
|191.466.777
|Yapı ve Kredi Bank.
|189.267.157
|Reysaş GMYO
|178.464.776
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)