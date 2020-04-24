Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 888.485.505 Eczacıbaşı İlaç 645.382.222 Aselsan 608.052.638 Sasa Polyester 493.342.511 Şok Marketler 433.017.191 Güneş Sigorta 432.977.557 Türk Hava Yolları 428.860.817 Petkim 390.638.114 Koza Madencilik 327.768.504 Turkcell 326.463.107 Akbank 286.204.021 Tekfen Holding 252.835.094 Koza Altın 242.464.064 Tüpraş 210.904.197 İpek Doğal Enerji 204.311.075 MLP Sağlık 202.304.673 Türk Telekom 192.781.626 Migros Ticaret 191.466.777 Yapı ve Kredi Bank. 189.267.157 Reysaş GMYO 178.464.776

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)