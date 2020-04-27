Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.340.122.249
|Garanti Bankası
|1.219.314.054
|Eczacıbaşı İlaç
|1.006.901.195
|ASELSAN
|831.874.820
|Şok Marketler
|588.679.398
|Migros Ticaret
|483.540.767
|Akbank
|448.269.462
|Koza Madencilik
|418.411.624
|Güneş Sigorta
|379.631.543
|Sasa Polyester
|376.750.055
|Yapı ve Kredi Bankası
|357.113.022
|Koza Altın
|305.955.184
|Vakıflar Bankası
|294.616.580
|Petkim
|290.784.953
|Halkbank
|280.944.087
|İş Bankası (C)
|265.934.352
|İş Finansal Kiralama
|232.176.710
|Turkcell
|208.052.508
|Tüpraş
|198.007.573
|TAV Havalimanları
|194.164.700