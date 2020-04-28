Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 965.151.052 Eczacıbaşı İlaç 914.922.307 Türk Hava Yolları 757.013.204 ASELSAN 545.381.467 Odaş Elektrik 494.992.212 Şok Marketler 420.311.264 Petkim 364.377.872 Migros Ticaret 354.791.846 MLP Sağlık 347.531.001 Akbank 331.829.853 İş Finansal Kiralama 326.936.022 Güneş Sigorta 308.721.799 İpek Doğal Enerji 305.653.344 İş Bankası (C) 292.995.902 Vakıflar Bankası 266.467.642 Turkcell 265.730.150 Koza Madencilik 243.316.961 Halkbank 242.050.965 Vestel 240.667.261 Yapı ve Kredi Bankası 238.307.504

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)