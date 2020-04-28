Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 965.151.052 Eczacıbaşı İlaç 914.922.307 Türk Hava Yolları 757.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|965.151.052
|Eczacıbaşı İlaç
|914.922.307
|Türk Hava Yolları
|757.013.204
|ASELSAN
|545.381.467
|Odaş Elektrik
|494.992.212
|Şok Marketler
|420.311.264
|Petkim
|364.377.872
|Migros Ticaret
|354.791.846
|MLP Sağlık
|347.531.001
|Akbank
|331.829.853
|İş Finansal Kiralama
|326.936.022
|Güneş Sigorta
|308.721.799
|İpek Doğal Enerji
|305.653.344
| İş Bankası (C)
|292.995.902
|Vakıflar Bankası
|266.467.642
|Turkcell
|265.730.150
| Koza Madencilik
|243.316.961
|Halkbank
|242.050.965
|Vestel
|240.667.261
|Yapı ve Kredi Bankası
|238.307.504
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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