Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Migros Ticaret 1.245.792.500 Garanti Bankası 792.046.440 Petkim 667.702.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Migros Ticaret
|1.245.792.500
|Garanti Bankası
|792.046.440
|Petkim
|667.702.256
|Türk Hava Yolları
|623.597.416
|ASELSAN
|574.579.242
|MLP Sağlık
|425.993.637
|Eczacıbaşı İlaç
|414.875.727
|Odaş Elektrik
|410.767.256
|Hektaş
|404.636.305
|Şok Marketler
|360.638.904
|Bim Mağazalar
|321.190.816
|Tüpraş
|309.204.809
| Sasa Polyester
|292.507.397
|Turkcell
|248.549.107
|Akbank
|216.310.789
|Vakıflar Bankası
|215.514.970
|Ereğli Demir Çelik
|194.469.100
|Yapı ve Kredi Bankası
|190.244.401
|Tat Gıda
|187.569.725
| İş Bankası (C)
|184.796.383
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:42 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor