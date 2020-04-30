Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.572.591.851 Türk Hava Yolları 793.116.421 ASELSAN 678.298.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.572.591.851 Türk Hava Yolları 793.116.421 ASELSAN 678.298.736 Petkim 546.677.502 Migros Ticaret 402.120.669 Tüpraş 398.724.727 Yapı ve Kredi Bankası 346.471.910 Akbank 343.150.272 İş Bankası (C) 292.353.894 Odaş Elektrik 276.334.038 Vakıflar Bankası 255.423.582 İş Finansal Kiralama 235.458.155 Koç Holding 209.759.159 Ereğli Demir Çelik 209.457.826 Turkcell 206.470.012 Güneş Sigorta 195.813.547 Şok Marketler 192.821.668 Halkbank 188.190.145 Eczacıbaşı İlaç 177.847.035 İş Yatırım Menkul Değerler 160.856.951 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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