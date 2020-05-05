Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 792.784.213 ASELSAN 607.487.218 Kardemir (D) 596.510.977 Türk Hava Yolları 438.315.474 Sasa Polyester 424.303.144 Pegasus 398.073.104 Güneş Sigorta 275.755.003 Akbank 261.843.584 Tüpraş 258.062.425 İpek Doğal Enerji 256.077.131 Doğan Holding 255.328.364 Koza Madencilik 232.212.388 Odaş Elektrik 209.968.541 Koza Altın 202.331.970 Torunlar GMYO 197.439.469 Yapı ve Kredi Bankası 191.152.979 Halkbank 186.644.408 İş Bankası (C) 178.435.884 Eczacıbaşı İlaç 176.854.393 Karsan Otomotiv 176.399.676

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)