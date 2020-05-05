Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|792.784.213
|ASELSAN
|607.487.218
|Kardemir (D)
|596.510.977
|Türk Hava Yolları
|438.315.474
|Sasa Polyester
|424.303.144
|Pegasus
|398.073.104
|Güneş Sigorta
|275.755.003
|Akbank
|261.843.584
|Tüpraş
|258.062.425
|İpek Doğal Enerji
|256.077.131
|Doğan Holding
|255.328.364
|Koza Madencilik
|232.212.388
|Odaş Elektrik
|209.968.541
|Koza Altın
|202.331.970
|Torunlar GMYO
|197.439.469
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.152.979
|Halkbank
|186.644.408
|İş Bankası (C)
|178.435.884
|Eczacıbaşı İlaç
|176.854.393
|Karsan Otomotiv
|176.399.676