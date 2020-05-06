Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 955.904.438 Garanti Bankası 694.508.266 Güneş Sigorta 546.904.860 Koza Madencilik 526.383.667 ASELSAN 519.224.277 Petkim 463.078.110 İpek Doğal Enerji 455.636.710 Koza Altın 400.460.367 Türk Hava Yolları 338.322.326 Migros Ticaret 323.968.877 Ereğli Demir Çelik 320.538.718 Karsan Otomotiv 318.443.078 Yapı ve Kredi Bankası 281.071.185 Akbank 268.798.931 Tüpraş 243.564.606 Odaş Elektrik 223.891.224 Vestel 217.375.018 Sasa Polyester 217.271.459 Pegasus 179.923.882 Vakıflar Bankası 168.034.676

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)