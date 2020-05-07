Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.342.134.168
|Garanti Bankası
|1.172.284.564
|Sasa Polyester
|656.126.446
|Türk Hava Yolları
|645.387.252
|ASELSAN
|402.691.827
|Petkim
|391.583.808
|Güneş Sigorta
|376.427.773
|Migros Ticaret
|376.265.544
|Şok Marketler
|350.255.655
|Yapı ve Kredi Bankası
|333.724.444
|Ereğli Demir Çelik
|330.363.534
|İpek Doğal Enerji
|304.652.952
|Akbank
|281.189.299
|İş Finansal Kiralama
|268.796.377
|Pegasus
|243.202.907
|Koza Madencilik
|212.866.263
|Doğan Holding
|207.207.116
|Koza Altın
|199.392.081
|Vakıflar Bankası
|191.836.253
|Tüpraş
|180.068.850