Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.342.134.168 Garanti Bankası 1.172.284.564 Sasa Polyester 656.126.446 Türk Hava Yolları 645.387.252 ASELSAN 402.691.827 Petkim 391.583.808 Güneş Sigorta 376.427.773 Migros Ticaret 376.265.544 Şok Marketler 350.255.655 Yapı ve Kredi Bankası 333.724.444 Ereğli Demir Çelik 330.363.534 İpek Doğal Enerji 304.652.952 Akbank 281.189.299 İş Finansal Kiralama 268.796.377 Pegasus 243.202.907 Koza Madencilik 212.866.263 Doğan Holding 207.207.116 Koza Altın 199.392.081 Vakıflar Bankası 191.836.253 Tüpraş 180.068.850

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)