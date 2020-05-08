Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.105.259.305 Garanti Bankası 933.860.474 Halkbank 688.246.259 İş Finansal Kiralama 668.061.930 Vakıflar Bankası 593.433.946 Sasa Polyester 527.747.349 Yapı ve Kredi Bankası 433.935.519 Akbank 422.807.314 Petkim 361.191.877 Türk Hava Yolları 356.342.046 Migros Ticaret 339.974.363 ASELSAN 305.554.386 İpek Doğal Enerji 292.455.194 Alkim Kimya 282.373.638 Bim Mağazalar 259.054.890 Koza Madencilik 234.347.572 Şok Marketler 222.769.929 İş Bankası (C) 212.691.776 Koza Altın 205.199.341 Türk Telekom 195.671.986

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)