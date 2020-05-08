Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.105.259.305
|Garanti Bankası
|933.860.474
|Halkbank
|688.246.259
|İş Finansal Kiralama
|668.061.930
|Vakıflar Bankası
|593.433.946
|Sasa Polyester
|527.747.349
|Yapı ve Kredi Bankası
|433.935.519
|Akbank
|422.807.314
|Petkim
|361.191.877
|Türk Hava Yolları
|356.342.046
|Migros Ticaret
|339.974.363
|ASELSAN
|305.554.386
|İpek Doğal Enerji
|292.455.194
|Alkim Kimya
|282.373.638
|Bim Mağazalar
|259.054.890
|Koza Madencilik
|234.347.572
|Şok Marketler
|222.769.929
|İş Bankası (C)
|212.691.776
|Koza Altın
|205.199.341
|Türk Telekom
|195.671.986