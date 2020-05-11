Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 773.657.383 Kardemir (D) 610.034.746 İş Fin.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 773.657.383 Kardemir (D) 610.034.746 İş Fin.Kir. 568.598.630 Migros Ticaret 565.695.842 Eczacıbaşı İlaç 500.750.007 İpek Doğal Enerji 378.059.037 Petkim 350.290.605 Alkim Kimya 336.955.664 Yapı ve Kredi Bank. 322.489.590 Vakıflar Bankası 296.909.042 T. Halk Bankası 277.282.542 Türk Hava Yolları 272.645.509 Sasa Polyester 263.975.214 Pegasus 227.697.387 Koza Madencilik 216.843.937 Aselsan 211.331.528 Güneş Sigorta 202.759.123 Akbank 201.899.917 İş GMYO 173.569.412 Odaş Elektrik 154.943.886 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler

Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı

Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar

Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı

Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor

"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak

Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi

100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak

TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor