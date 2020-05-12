Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 967.066.700 ASELSAN 762.933.895 Migros Ticaret 645.558.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|967.066.700
|ASELSAN
|762.933.895
|Migros Ticaret
|645.558.848
|Eczacıbaşı İlaç
|559.732.626
|Akbank
|549.884.493
|İş Finansal Kiralama
|489.036.623
|Emlak Konut GMYO
|450.304.987
|Kardemir (D)
|384.324.660
|Petkim
|368.599.971
|Türk Telekom
|361.537.448
|Vakıflar Bankası
|358.760.175
|Türk Hava Yolları
|354.855.514
|Alkim Kimya
|327.562.487
| Koza Madencilik
|323.403.367
|Bim Mağazalar
|320.562.231
|Yapı ve Kredi Bankası
|285.892.116
|İpek Doğal Enerji
|242.865.199
|T. Halk Bankası
|232.372.490
|Odaş Elektrik
|230.142.749
| İş Bankası (C)
|194.022.774
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:44 Kaynak: AA
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