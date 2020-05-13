Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.905.277.544 Garanti Bankası 659.069.793 Kardemir (D) 628.604.180 Türk Hava Yolları 613.258.934 İş Finansal Kiralama 575.016.541 Eczacıbaşı İlaç 538.161.150 Akbank 383.832.877 Koza Madencilik 354.264.359 Bim Mağazalar 345.257.161 Yapı ve Kredi Bankası 331.563.475 Türk Telekom 321.034.790 Vakıflar Bankası 287.006.053 Migros Ticaret 275.619.979 İpek Doğal Enerji 266.099.635 Sasa Polyester 248.581.331 Güneş Sigorta 235.867.320 Odaş Elektrik 228.882.647 Emlak Konut GMYO 225.743.627 İş Bankası (C) 210.177.775 Selçuk Ecza Deposu 192.223.674

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)