Borsada işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.702.473.285 Eczacıbaşı İlaç 1.297.754.954 Garanti Bankası 839.631.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.702.473.285
|Eczacıbaşı İlaç
|1.297.754.954
|Garanti Bankası
|839.631.584
| Sasa Polyester
|475.702.208
| Selçuk Ecza Deposu
|474.385.777
|Kardemir (D)
|458.939.474
|Alkim Kimya
|407.976.900
| Koza Madencilik
|381.545.472
|Akbank
|379.833.726
|İpek Doğal Enerji
|372.708.197
|Bim Mağazalar
|353.165.944
|Türk Hava Yolları
|350.953.096
|Türk Telekom
|331.419.980
|İş Finansal Kiralama
|329.314.072
|Migros Ticaret
|292.445.985
|Gübre Fabrikaları
|284.291.441
|Yapı ve Kredi Bankası
|263.040.601
|Eczacıbaşı Yatırım
|223.944.039
|Koza Altın
|219.465.773
|Reysaş GMYO
|214.236.182
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:00 Kaynak: AA
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