Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 732.881.910 Bim Mağazalar 603.669.887 Eczacıbaşı İlaç 573.995.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 732.881.910
Bim Mağazalar 603.669.887
Eczacıbaşı İlaç 573.995.572
Garanti Bankası 500.923.551
Koza Madencilik 420.028.937
Alkim Kimya 413.877.752
İş Finansal Kiralama 402.797.383
Sasa Polyester 391.887.420
Türk Hava Yolları 345.323.692
Pegasus 323.314.882
Halkbank 295.253.228
Karsan Otomotiv 288.342.411
Akbank 279.726.599
Kardemir (D) 253.568.870
Yapı ve Kredi Bankası 218.727.514
Türk Telekom 215.597.191
Tümosan Motor ve Traktör 201.689.614
İpek Doğal Enerji 200.681.652
Migros Ticaret 198.982.365
Vakıflar Bankası 190.233.223
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:08 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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