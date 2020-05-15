Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 732.881.910 Bim Mağazalar 603.669.887 Eczacıbaşı İlaç 573.995.572 Garanti Bankası 500.923.551 Koza Madencilik 420.028.937 Alkim Kimya 413.877.752 İş Finansal Kiralama 402.797.383 Sasa Polyester 391.887.420 Türk Hava Yolları 345.323.692 Pegasus 323.314.882 Halkbank 295.253.228 Karsan Otomotiv 288.342.411 Akbank 279.726.599 Kardemir (D) 253.568.870 Yapı ve Kredi Bankası 218.727.514 Türk Telekom 215.597.191 Tümosan Motor ve Traktör 201.689.614 İpek Doğal Enerji 200.681.652 Migros Ticaret 198.982.365 Vakıflar Bankası 190.233.223

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)