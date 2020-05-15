Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 732.881.910 Bim Mağazalar 603.669.887 Eczacıbaşı İlaç 573.995.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|732.881.910
|Bim Mağazalar
|603.669.887
|Eczacıbaşı İlaç
|573.995.572
|Garanti Bankası
|500.923.551
| Koza Madencilik
|420.028.937
|Alkim Kimya
|413.877.752
|İş Finansal Kiralama
|402.797.383
| Sasa Polyester
|391.887.420
|Türk Hava Yolları
|345.323.692
|Pegasus
|323.314.882
|Halkbank
|295.253.228
|Karsan Otomotiv
|288.342.411
|Akbank
|279.726.599
|Kardemir (D)
|253.568.870
|Yapı ve Kredi Bankası
|218.727.514
|Türk Telekom
|215.597.191
| Tümosan Motor ve Traktör
|201.689.614
|İpek Doğal Enerji
|200.681.652
|Migros Ticaret
|198.982.365
|Vakıflar Bankası
|190.233.223
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:08 Kaynak: AA
Son Dakika Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu