Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 1.207.506.681 Türk Hava Yolları 1.017.432.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
| Sasa Polyester
|1.207.506.681
|Türk Hava Yolları
|1.017.432.376
|Garanti Bankası
|836.067.682
|Pegasus
|808.155.889
|Alkim Kimya
|782.533.571
|İş Fin.Kir.
|737.396.635
|Aselsan
|567.841.007
|Bim Mağazalar
|460.459.009
|Vakıflar Bankası
|382.282.910
|Kardemir (D)
|322.362.948
|Akbank
|305.469.595
|T. Halk Bankası
|297.797.241
|Tüpraş
|248.980.636
|Emlak Konut GMYO
|247.967.094
|Petkim
|242.238.261
|Eczacıbaşı İlaç
|239.542.989
|TAV Havalimanları
|233.577.133
| Koza Madencilik
|232.314.578
|Karsan Otomotiv
|229.050.017
|İş GMYO
|208.899.594
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:48 Kaynak: AA
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