Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.210.364.305 ASELSAN 1.187.846.891 Türk Hava Yolları 896.612.076 Emlak Konut GMYO 739.401.407 Tüpraş 478.780.674 Güneş Sigorta 471.534.866 Akbank 432.844.426 Petkim 419.587.575 Yapı ve Kredi Bankası 404.596.431 Kardemir (D) 383.861.378 Bim Mağazalar 376.222.128 Pegasus 342.994.561 Odaş Elektrik 317.786.541 Vakıflar Bankası 315.762.709 Eczacıbaşı İlaç 271.883.745 Arçelik 267.780.124 halkbank 254.108.140 Sasa Polyester 253.077.575 Gözde Girişim 224.444.198 İş Bankası (C) 201.160.868

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)