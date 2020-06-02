Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.541.029.788 Emlak Konut GMYO 1.215.447.660 Garanti Bankası 1.069.369.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.541.029.788
|Emlak Konut GMYO
|1.215.447.660
|Garanti Bankası
|1.069.369.397
|Türk Hava Yolları
|758.224.458
|Tüpraş
|525.796.782
|Akbank
|475.714.535
|İş Finansal Kiralama
|429.008.807
|Yapı ve Kredi Bankası
|411.456.770
|Ereğli Demir Çelik
|368.671.428
|Tekfen Holding
|341.567.425
|Gübre Fabrikaları
|335.358.483
|Petkim
|333.214.766
|Kardemir (D)
|321.778.154
|Güneş Sigorta
|309.607.077
|Vakıflar Bankası
|284.930.537
| Sasa Polyester
|277.969.567
|Sabancı Holding
|268.425.985
|İpek Doğal Enerji
|264.030.463
|Pegasus
|256.202.936
| Koza Madencilik
|207.088.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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