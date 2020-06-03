Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.533.328.493 ASELSAN 1.013.058.164 Türk Hava Yolları 682.797.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.533.328.493
ASELSAN 1.013.058.164
Türk Hava Yolları 682.797.476
Emlak Konut GMYO 681.209.336
Anadolu Efes 566.539.232
Akbank 501.072.958
Odaş Elektrik 425.113.598
Ereğli Demir Çelik 407.616.429
Eczacıbaşı İlaç 406.484.702
Güneş Sigorta 389.316.979
Tüpraş 377.913.393
Tekfen Holding 360.419.329
Yapı ve Kredi Bankası 327.070.301
Petkim 325.468.358
Vakıflar Bankası 297.599.169
İş Finansal Kiralama 275.702.888
Gübre Fabrikaları 244.154.759
İş Bankası (C) 231.066.549
Bim Mağazalar 230.416.382
Torunlar GMYO 225.599.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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