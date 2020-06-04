Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.286.817.914
|ASELSAN
|1.139.091.379
|Petkim
|1.057.386.648
|Garanti Bankası
|1.046.983.922
|Emlak Konut GMYO
|635.866.092
|Torunlar GMYO
|411.582.294
|Bim Mağazalar
|390.369.641
|Vakıflar Bankası
|374.816.900
|Ereğli Demir Çelik
|367.998.853
|Akbank
|361.456.047
|Halkbank
|348.193.883
|Gübre Fabrikaları
|335.162.690
|Tüpraş
|322.602.584
|Karsan Otomotiv
|304.648.556
|Tümosan Motor ve Traktör
|297.924.660
|Pegasus
|290.620.295
|Kardemir (D)
|269.022.038
|Turkcell
|262.625.206
|Anadolu Efes
|260.448.122
|İş Bankası (C)
|220.014.048