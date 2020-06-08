Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.376.876.480 Emlak Konut GMYO 1.082.315.414 Türk Hava Yolları 751.444.229 ASELSAN 696.770.601 Petkim 596.375.372 Tüpraş 531.247.405 Akbank 456.807.276 Kardemir (D) 331.653.428 Bizim Mağazaları 304.472.105 Ereğli Demir Çelik 298.160.838 Arçelik 247.158.199 Vakıflar Bankası 241.447.975 Halkbank 239.901.085 Yapı ve Kredi Bankası 227.638.055 Tekfen Holding 227.400.589 Bim Mağazalar 219.570.089 Karsan Otomotiv 190.289.972 Güneş Sigorta 185.563.592 İş Bankası (C) 184.774.259 Pegasus 182.082.066

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)