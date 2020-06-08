Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.376.876.480 Emlak Konut GMYO 1.082.315.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.376.876.480
|Emlak Konut GMYO
|1.082.315.414
|Türk Hava Yolları
|751.444.229
|ASELSAN
|696.770.601
|Petkim
|596.375.372
|Tüpraş
|531.247.405
|Akbank
|456.807.276
|Kardemir (D)
|331.653.428
|Bizim Mağazaları
|304.472.105
|Ereğli Demir Çelik
|298.160.838
|Arçelik
|247.158.199
|Vakıflar Bankası
|241.447.975
|Halkbank
|239.901.085
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.638.055
|Tekfen Holding
|227.400.589
|Bim Mağazalar
|219.570.089
|Karsan Otomotiv
|190.289.972
|Güneş Sigorta
|185.563.592
| İş Bankası (C)
|184.774.259
|Pegasus
|182.082.066
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:39 Kaynak: AA
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