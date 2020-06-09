Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.545.806.761 Garanti Bankası 978.330.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.545.806.761
|Garanti Bankası
|978.330.313
|Türk Hava Yolları
|535.026.882
|ASELSAN
|483.696.273
|Karsan Otomotiv
|434.720.808
|Bizim Mağazaları
|421.011.533
|Şok Marketler
|397.654.218
|Petkim
|337.558.033
|Akbank
|310.866.343
|Yapı ve Kredi Bankası
|278.249.478
|Tüpraş
|275.706.600
|İpek Doğal Enerji
|230.365.571
|Kardemir (D)
|228.758.506
|Hektaş
|222.089.154
| Koza Madencilik
|220.554.792
|Bim Mağazalar
|216.270.279
|Vakıflar Bankası
|203.783.110
|Halkbank
|202.005.418
|Arçelik
|198.422.983
|Güneş Sigorta
|198.137.634
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:39 Kaynak: AA
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