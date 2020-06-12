Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.018.230.018
|ASELSAN
|960.670.706
|Garanti Bankası
|885.223.213
|Güneş Sigorta
|791.908.473
|Emlak Konut GMYO
|694.805.519
|Pegasus
|672.789.565
|Eczacıbaşı İlaç
|637.700.248
|Petkim
|620.537.922
|Kardemir (D)
|465.311.689
|T.S.K.B.
|391.055.027
|Akbank
|355.171.963
|Tekfen Holding
|334.397.299
|Migros Ticaret
|318.967.559
|Tüpraş
|282.693.312
|MLP Sağlık
|260.182.021
|Bizim Mağazaları
|238.872.735
|Odaş Elektrik
|234.997.474
|Vakıflar Bankası
|234.199.770
|Karsan Otomotiv
|222.465.500
|Bim Mağazalar
|221.679.159