Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 943.420.479 Emlak Konut GMYO 762.741.204 Sasa Polyester 710.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|943.420.479
|Emlak Konut GMYO
|762.741.204
| Sasa Polyester
|710.009.068
|Garanti Bankası
|693.201.447
|Güneş Sigorta
|689.106.111
|ASELSAN
|545.380.237
| Koza Madencilik
|521.103.954
|Karsan Otomotiv
|466.225.657
|İş Finansal Kiralama
|465.002.157
|Tekfen Holding
|443.251.151
|Petkim
|429.078.006
|Koza Altın
|414.045.015
|Kardemir (D)
|374.526.418
|İpek Doğal Enerji
|330.639.890
|Turkcell
|315.984.496
|Eczacıbaşı İlaç
|305.084.825
|Pegasus
|286.856.998
|Bim Mağazalar
|277.932.985
|Akbank
|274.232.539
|Yapı ve Kredi Bankası
|247.218.958
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:43 Kaynak: AA
Son Dakika Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Borsa, haftaya düşüşle başladı Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak