Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.326.026.651 Turkcell 1.244.302.671 ASELSAN 990.530.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.326.026.651
|Turkcell
|1.244.302.671
|ASELSAN
|990.530.298
|Tekfen Holding
|923.179.969
|Petkim
|828.798.291
|Garanti Bankası
|794.518.065
|Türk Telekom
|731.214.047
|Türk Hava Yolları
|663.755.269
|Ereğli Demir Çelik
|583.425.535
|Emlak Konut GMYO
|565.116.731
|Karsan Otomotiv
|463.989.650
| Sasa Polyester
|454.626.014
|Vakıflar Bankası
|449.894.692
|Güneş Sigorta
|376.971.241
|Şekerbank
|358.540.202
|Şişe Cam
|308.309.095
|Halkbank
|306.878.677
|Akbank
|295.340.699
|Zorlu Enerji
|285.793.831
|Gübre Fabrikaları
|277.294.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:35 Kaynak: AA
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