Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.326.026.651 Turkcell 1.244.302.671 ASELSAN 990.530.298 Tekfen Holding 923.179.969 Petkim 828.798.291 Garanti Bankası 794.518.065 Türk Telekom 731.214.047 Türk Hava Yolları 663.755.269 Ereğli Demir Çelik 583.425.535 Emlak Konut GMYO 565.116.731 Karsan Otomotiv 463.989.650 Sasa Polyester 454.626.014 Vakıflar Bankası 449.894.692 Güneş Sigorta 376.971.241 Şekerbank 358.540.202 Şişe Cam 308.309.095 Halkbank 306.878.677 Akbank 295.340.699 Zorlu Enerji 285.793.831 Gübre Fabrikaları 277.294.389

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)