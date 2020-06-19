Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|3.008.013.325
|ASELSAN
|2.998.301.996
|Garanti Bankası
|2.199.094.707
|Turkcell
|2.114.319.777
|Vakıflar Bankası
|2.101.028.849
|Halkbank
|1.141.125.798
|Akbank
|1.061.312.988
|Petkim
|963.708.971
|Arçelik
|818.687.632
|Tekfen Holding
|713.880.008
|Tüpraş
|641.743.767
|Türk Hava Yolları
|583.151.922
|Yapı ve Kredi Bankası
|528.190.651
|Emlak Konut GMYO
|496.968.654
|Ereğli Demir Çelik
|490.061.386
|İş Bankası (C)
|414.066.619
|Sasa Polyester
|404.004.373
|Güneş Sigorta
|397.899.793
|Odaş Elektrik
|326.497.968
|Koza Altın
|284.189.065