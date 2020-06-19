Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 3.008.013.325 ASELSAN 2.998.301.996 Garanti Bankası 2.199.094.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 3.008.013.325 ASELSAN 2.998.301.996 Garanti Bankası 2.199.094.707 Turkcell 2.114.319.777 Vakıflar Bankası 2.101.028.849 Halkbank 1.141.125.798 Akbank 1.061.312.988 Petkim 963.708.971 Arçelik 818.687.632 Tekfen Holding 713.880.008 Tüpraş 641.743.767 Türk Hava Yolları 583.151.922 Yapı ve Kredi Bankası 528.190.651 Emlak Konut GMYO 496.968.654 Ereğli Demir Çelik 490.061.386 İş Bankası (C) 414.066.619 Sasa Polyester 404.004.373 Güneş Sigorta 397.899.793 Odaş Elektrik 326.497.968 Koza Altın 284.189.065 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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