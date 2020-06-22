Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.258.557.204 Vakıflar Bankası 1.841.068.744 Halkbank 1.403.905.726 Türk Hava Yolları 1.362.179.113 Emlak Konut GMYO 1.151.165.825 Akbank 1.069.930.653 ASELSAN 803.141.066 Tüpraş 778.570.106 Kardemir (D) 775.747.320 Turkcell 739.675.225 Karsan Otomotiv 656.346.232 Bizim Mağazaları 558.253.022 Yapı ve Kredi Bankası 533.960.630 Petkim 486.427.816 Ereğli Demir Çelik 484.228.443 İş Bankası (C) 471.931.431 Şişe Cam 457.758.435 Tekfen Holding 378.027.777 Albaraka Türk 309.033.414 Koza Madencilik 299.567.696

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)