Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.258.557.204
|Vakıflar Bankası
|1.841.068.744
|Halkbank
|1.403.905.726
|Türk Hava Yolları
|1.362.179.113
|Emlak Konut GMYO
|1.151.165.825
|Akbank
|1.069.930.653
|ASELSAN
|803.141.066
|Tüpraş
|778.570.106
|Kardemir (D)
|775.747.320
|Turkcell
|739.675.225
|Karsan Otomotiv
|656.346.232
|Bizim Mağazaları
|558.253.022
|Yapı ve Kredi Bankası
|533.960.630
|Petkim
|486.427.816
|Ereğli Demir Çelik
|484.228.443
|İş Bankası (C)
|471.931.431
|Şişe Cam
|457.758.435
|Tekfen Holding
|378.027.777
|Albaraka Türk
|309.033.414
|Koza Madencilik
|299.567.696