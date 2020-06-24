Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 3.369.077.616 Garanti Bankası 1.147.868.652 Petkim 1.017.546.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|3.369.077.616
|Garanti Bankası
|1.147.868.652
|Petkim
|1.017.546.131
|Güneş Sigorta
|892.303.272
|Karsan Otomotiv
|734.724.964
|Türk Hava Yolları
|661.451.574
|ASELSAN
|642.291.723
|Odaş Elektrik
|614.776.089
|Turkcell
|573.508.864
|Halkbank
|564.893.363
|Vakıflar Bankası
|508.651.250
|Akbank
|465.370.010
|Emlak Konut GMYO
|454.156.298
|Eczacıbaşı İlaç
|448.462.633
|Tekfen Holding
|389.270.828
|Ereğli Demir Çelik
|381.303.388
|Arçelik
|378.010.646
|Tüpraş
|366.505.429
|Şişe Cam
|365.285.838
|Soda Sanayii
|339.113.576
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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