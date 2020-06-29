Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.999.444.076 Odaş Elektrik 1.126.386.575 Halkbank 1.001.231.427 ASELSAN 970.740.072 Akbank 843.739.863 Kardemir (D) 834.427.112 Vakıflar Bankası 803.203.950 Emlak Konut GMYO 641.279.695 Türk Hava Yolları 499.907.864 Zorlu Enerji 443.778.845 İş Finansal Kiralama 435.837.535 Yapı ve Kredi Bankası 391.941.852 Karsan Otomotiv 372.239.545 Gübre Fabrikaları 358.738.259 T.S.K.B. 354.383.686 Şişe Cam 335.093.947 İş Bankası (C) 330.059.846 Arçelik 268.457.005 Petkim 267.971.722 Tekfen Holding 265.054.996

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)