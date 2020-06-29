Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.999.444.076 Odaş Elektrik 1.126.386.575 Halkbank 1.001.231.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.999.444.076
|Odaş Elektrik
|1.126.386.575
|Halkbank
|1.001.231.427
|ASELSAN
|970.740.072
|Akbank
|843.739.863
|Kardemir (D)
|834.427.112
|Vakıflar Bankası
|803.203.950
|Emlak Konut GMYO
|641.279.695
|Türk Hava Yolları
|499.907.864
|Zorlu Enerji
|443.778.845
|İş Finansal Kiralama
|435.837.535
|Yapı ve Kredi Bankası
|391.941.852
|Karsan Otomotiv
|372.239.545
|Gübre Fabrikaları
|358.738.259
|T.S.K.B.
|354.383.686
|Şişe Cam
|335.093.947
| İş Bankası (C)
|330.059.846
|Arçelik
|268.457.005
|Petkim
|267.971.722
|Tekfen Holding
|265.054.996
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:45 Kaynak: AA
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