Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.813.990.518 Emlak Konut GMYO 2.338.542.619 Garanti Bankası 1.431.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.813.990.518
Emlak Konut GMYO 2.338.542.619
Garanti Bankası 1.431.472.876
Türk Hava Yolları 978.064.741
ASELSAN 869.005.441
Karsan Otomotiv 838.301.461
İş Finansal Kiralama 744.271.016
Akbank 704.055.763
Odaş Elektrik 585.594.831
Halkbank 578.154.359
Ereğli Demir Çelik 492.783.379
Petkim 467.776.192
Şekerbank 447.410.728
Vakıflar Bankası 435.241.414
Bim Mağazalar 390.038.112
Arçelik 389.895.550
Turkcell 366.636.270
Pegasus 346.786.738
Tüpraş 343.104.972
T.S.K.B. 318.466.348
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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