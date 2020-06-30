Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.813.990.518 Emlak Konut GMYO 2.338.542.619 Garanti Bankası 1.431.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.813.990.518
|Emlak Konut GMYO
|2.338.542.619
|Garanti Bankası
|1.431.472.876
|Türk Hava Yolları
|978.064.741
|ASELSAN
|869.005.441
|Karsan Otomotiv
|838.301.461
|İş Finansal Kiralama
|744.271.016
|Akbank
|704.055.763
|Odaş Elektrik
|585.594.831
|Halkbank
|578.154.359
|Ereğli Demir Çelik
|492.783.379
|Petkim
|467.776.192
|Şekerbank
|447.410.728
|Vakıflar Bankası
|435.241.414
|Bim Mağazalar
|390.038.112
|Arçelik
|389.895.550
|Turkcell
|366.636.270
|Pegasus
|346.786.738
|Tüpraş
|343.104.972
|T.S.K.B.
|318.466.348
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:41 Kaynak: AA
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