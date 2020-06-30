Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.813.990.518 Emlak Konut GMYO 2.338.542.619 Garanti Bankası 1.431.472.876 Türk Hava Yolları 978.064.741 ASELSAN 869.005.441 Karsan Otomotiv 838.301.461 İş Finansal Kiralama 744.271.016 Akbank 704.055.763 Odaş Elektrik 585.594.831 Halkbank 578.154.359 Ereğli Demir Çelik 492.783.379 Petkim 467.776.192 Şekerbank 447.410.728 Vakıflar Bankası 435.241.414 Bim Mağazalar 390.038.112 Arçelik 389.895.550 Turkcell 366.636.270 Pegasus 346.786.738 Tüpraş 343.104.972 T.S.K.B. 318.466.348

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)