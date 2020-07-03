Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.085.659.718 Garanti Bankası 902.511.964 Karsan Otomotiv 862.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.085.659.718
Garanti Bankası 902.511.964
Karsan Otomotiv 862.787.334
Odaş Elektrik 836.067.440
Albaraka Türk 765.112.912
Emlak Konut GMYO 752.624.910
Şekerbank 738.753.110
ASELSAN 738.549.317
Kardemir (D) 660.583.452
İş Finansal Kiralama 598.158.836
Ereğli Demir Çelik 588.270.216
Bizim Mağazaları 565.749.456
Akbank 523.491.708
Eczacıbaşı İlaç 458.245.819
Petkim 432.343.790
Şişe Cam 428.395.419
Vakıflar Bankası 418.811.942
Bim Mağazalar 401.063.320
Tekfen Holding 398.439.206
Tüpraş 358.594.890
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:26 Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
00:38
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
00:37
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
23:03
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
22:05
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:53:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]