Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.085.659.718
|Garanti Bankası
|902.511.964
|Karsan Otomotiv
|862.787.334
|Odaş Elektrik
|836.067.440
|Albaraka Türk
|765.112.912
|Emlak Konut GMYO
|752.624.910
|Şekerbank
|738.753.110
|ASELSAN
|738.549.317
|Kardemir (D)
|660.583.452
|İş Finansal Kiralama
|598.158.836
|Ereğli Demir Çelik
|588.270.216
|Bizim Mağazaları
|565.749.456
|Akbank
|523.491.708
|Eczacıbaşı İlaç
|458.245.819
|Petkim
|432.343.790
|Şişe Cam
|428.395.419
|Vakıflar Bankası
|418.811.942
|Bim Mağazalar
|401.063.320
|Tekfen Holding
|398.439.206
|Tüpraş
|358.594.890