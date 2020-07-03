Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.085.659.718 Garanti Bankası 902.511.964 Karsan Otomotiv 862.787.334 Odaş Elektrik 836.067.440 Albaraka Türk 765.112.912 Emlak Konut GMYO 752.624.910 Şekerbank 738.753.110 ASELSAN 738.549.317 Kardemir (D) 660.583.452 İş Finansal Kiralama 598.158.836 Ereğli Demir Çelik 588.270.216 Bizim Mağazaları 565.749.456 Akbank 523.491.708 Eczacıbaşı İlaç 458.245.819 Petkim 432.343.790 Şişe Cam 428.395.419 Vakıflar Bankası 418.811.942 Bim Mağazalar 401.063.320 Tekfen Holding 398.439.206 Tüpraş 358.594.890

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)