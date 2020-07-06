Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Tekfen Holding 1.406.363.664 Emlak Konut GMYO 1.400.887.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

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(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Tekfen Holding 1.406.363.664
Emlak Konut GMYO 1.400.887.804
Odaş Elektrik 1.119.288.671
Şişe Cam 1.011.265.704
Kardemir (D) 908.629.555
Garanti Bankası 835.866.596
Türk Hava Yolları 767.614.322
Karsan Otomotiv 595.230.417
Albaraka Türk 578.079.523
Akbank 573.642.174
Şekerbank 521.618.607
Migros Ticaret 468.062.961
Bim Mağazalar 450.166.772
İş Fin.Kir. 425.249.399
Aselsan 415.915.124
Şok Marketler 392.040.491
Petkim 380.088.910
Tüpraş 375.289.017
Torunlar GMYO 315.926.139
Güneş Sigorta 314.767.011

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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