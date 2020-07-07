Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 4.375.901.969 Şişe Cam 2.253.858.357 Petkim 1.811.298.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|4.375.901.969
|Şişe Cam
|2.253.858.357
|Petkim
|1.811.298.316
|Odaş Elektrik
|1.611.028.055
|Garanti Bankası
|1.557.074.320
|Tekfen Holding
|1.515.961.121
|Tüpraş
|1.039.705.979
|Türk Hava Yolları
|862.203.948
|Aselsan
|855.543.096
|Akbank
|818.998.825
|Karsan Otomotiv
|755.544.387
|Kardemir (D)
|724.003.139
|Soda Sanayii
|695.344.416
|Turkcell
|690.140.524
|Eczacıbaşı İlaç
|690.124.083
|İş GMYO
|667.432.723
|Güneş Sigorta
|633.885.464
|İş Fin.Kir.
|631.460.326
|Doğan Holding
|628.285.509
|Oyak Çimento
|583.216.701
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:51 Kaynak: AA
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