Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.498.801.975 Kardemir (D) 2.004.427.095 Şişe Cam 1.659.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.498.801.975
|Kardemir (D)
|2.004.427.095
|Şişe Cam
|1.659.101.682
|Garanti Bankası
|1.599.356.254
|Petkim
|1.426.957.185
|Tekfen Holding
|1.160.758.417
|Trakya Cam
|979.781.286
|Akbank
|970.169.929
|T. Halk Bankası
|748.297.804
|Ereğli Demir Çelik
|686.141.874
|Türk Hava Yolları
|682.349.902
|Tüpraş
|641.107.595
|Güneş Sigorta
|580.788.712
|Odaş Elektrik
|554.364.071
|Aselsan
|548.668.454
|Zorlu Enerji
|523.851.566
|Karsan Otomotiv
|522.985.147
|Vakıflar Bankası
|504.748.099
|MLP Sağlık
|455.091.453
|Soda Sanayii
|444.062.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:43 Kaynak: AA
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