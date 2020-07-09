Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 3.881.902.915 Türk Hava Yolları 1.794.327.651 Trakya Cam 1.471.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.881.902.915
|Türk Hava Yolları
|1.794.327.651
|Trakya Cam
|1.471.009.837
|Emlak Konut GMYO
|1.432.368.399
|Garanti Bankası
|1.302.365.607
|Odaş Elektrik
|1.167.550.110
|Petkim
|1.159.108.988
|Ereğli Demir Çelik
|1.009.577.039
|Aselsan
|949.886.940
|Kardemir (D)
|905.121.346
|Soda Sanayii
|674.573.018
|Zorlu Enerji
|536.960.863
|Tekfen Holding
|534.762.054
|Akbank
|510.107.912
|Karsan Otomotiv
|491.986.632
|Güneş Sigorta
|463.557.277
|Tüpraş
|421.618.278
|Arçelik
|402.768.573
|Pegasus
|396.678.295
|MLP Sağlık
|368.618.941
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:43 Kaynak: AA
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