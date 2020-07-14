Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.252.012.688 Trakya Cam 1.590.826.560 Şişe Cam 1.452.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.252.012.688
|Trakya Cam
|1.590.826.560
|Şişe Cam
|1.452.324.912
|Garanti Bankası
|926.366.453
|Türk Hava Yolları
|864.859.225
|Ereğli Demir Çelik
|842.530.414
|Odaş Elektrik
|774.914.197
|Karsan Otomotiv
|722.240.737
|Sasa Polyester
|593.135.211
|Zorlu Enerji
|559.485.493
|Şekerbank
|539.868.128
|Kardemir (D)
|471.825.820
|Petkim
|461.709.010
|Vestel
|459.159.169
|Güneş Sigorta
|423.926.160
|Torunlar GMYO
|419.521.917
|Albaraka Türk
|419.182.094
|T.S.K.B.
|419.058.533
|Aselsan
|415.130.934
|Yapı ve Kredi Bank.
|400.619.237
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:53 Kaynak: AA
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