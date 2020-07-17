Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 1.504.348.481 Garanti Bankası 1.072.221.899 Güneş Sigorta 962.981.403 Emlak Konut GMYO 922.999.110 Koza Madencilik 615.486.943 Aselsan 599.186.712 İpek Doğal Enerji 589.908.352 İş Fin.Kir. 450.761.404 Türk Hava Yolları 440.169.788 Şişe Cam 436.796.852 Torunlar GMYO 381.242.119 Odaş Elektrik 353.966.791 Ereğli Demir Çelik 342.813.107 Trakya Cam 318.272.747 Akbank 318.185.527 Tekfen Holding 315.874.296 Koza Altın 303.845.000 T. Halk Bankası 261.676.178 Türk Telekom 250.824.994 Kerevitaş Gıda 242.459.536

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)