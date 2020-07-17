Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 1.504.348.481 Garanti Bankası 1.072.221.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

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(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.504.348.481
Garanti Bankası 1.072.221.899
Güneş Sigorta 962.981.403
Emlak Konut GMYO 922.999.110
Koza Madencilik 615.486.943
Aselsan 599.186.712
İpek Doğal Enerji 589.908.352
İş Fin.Kir. 450.761.404
Türk Hava Yolları 440.169.788
Şişe Cam 436.796.852
Torunlar GMYO 381.242.119
Odaş Elektrik 353.966.791
Ereğli Demir Çelik 342.813.107
Trakya Cam 318.272.747
Akbank 318.185.527
Tekfen Holding 315.874.296
Koza Altın 303.845.000
T. Halk Bankası 261.676.178
Türk Telekom 250.824.994
Kerevitaş Gıda 242.459.536

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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00:32
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
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