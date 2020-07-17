Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 1.504.348.481 Garanti Bankası 1.072.221.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
| Sasa Polyester
|1.504.348.481
|Garanti Bankası
|1.072.221.899
|Güneş Sigorta
|962.981.403
|Emlak Konut GMYO
|922.999.110
| Koza Madencilik
|615.486.943
|Aselsan
|599.186.712
|İpek Doğal Enerji
|589.908.352
|İş Fin.Kir.
|450.761.404
|Türk Hava Yolları
|440.169.788
|Şişe Cam
|436.796.852
|Torunlar GMYO
|381.242.119
|Odaş Elektrik
|353.966.791
|Ereğli Demir Çelik
|342.813.107
|Trakya Cam
|318.272.747
|Akbank
|318.185.527
|Tekfen Holding
|315.874.296
|Koza Altın
|303.845.000
|T. Halk Bankası
|261.676.178
|Türk Telekom
|250.824.994
| Kerevitaş Gıda
|242.459.536
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:59 Kaynak: AA
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