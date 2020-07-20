Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.447.384.954 Şişe Cam 1.092.454.726 ASELSAN 1.077.524.126 Güneş Sigorta 924.746.532 Garanti Bankası 727.531.102 Global Yatırım Holding 668.173.605 Sasa Polyester 648.523.165 Trakya Cam 638.338.737 Torunlar GMYO 577.233.860 Türk Hava Yolları 500.946.154 Petkim 482.665.044 Vakıflar Bankası 428.023.227 Odaş Elektrik 379.993.339 Halkbank 345.557.054 İş Finansal Kiralama 340.241.455 Eczacıbaşı İlaç 338.065.489 Zorlu Enerji 324.127.899 İpek Doğal Enerji 314.917.926 Kardemir (D) 313.138.433 Karsan Otomotiv 298.338.609

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)