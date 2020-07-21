Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.392.828.667
|Emlak Konut GMYO
|1.220.274.692
|Turkcell
|906.524.399
|Güneş Sigorta
|860.092.629
|Akbank
|790.173.282
|Türk Hava Yolları
|758.313.365
|ASELSAN
|757.187.873
|Oyak Çimento
|722.864.261
|Kardemir (D)
|708.682.060
|GSD Holding
|688.095.782
|Torunlar GMYO
|656.995.690
|Şişe Cam
|578.766.210
|Odaş Elektrik
|554.536.586
|Halkbank
|551.882.071
|Vakıflar Bankası
|543.497.951
|Petkim
|529.071.654
|İş Finansal Kiralama
|520.972.644
|Tüpraş
|518.961.699
|Tekfen Holding
|463.808.447
|Sasa Polyester
|460.716.153