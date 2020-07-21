Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.392.828.667 Emlak Konut GMYO 1.220.274.692 Turkcell 906.524.399 Güneş Sigorta 860.092.629 Akbank 790.173.282 Türk Hava Yolları 758.313.365 ASELSAN 757.187.873 Oyak Çimento 722.864.261 Kardemir (D) 708.682.060 GSD Holding 688.095.782 Torunlar GMYO 656.995.690 Şişe Cam 578.766.210 Odaş Elektrik 554.536.586 Halkbank 551.882.071 Vakıflar Bankası 543.497.951 Petkim 529.071.654 İş Finansal Kiralama 520.972.644 Tüpraş 518.961.699 Tekfen Holding 463.808.447 Sasa Polyester 460.716.153

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)