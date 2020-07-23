Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.277.801.158 Emlak Konut GMYO 1.120.767.953 Türk Hava Yolları 1.090.325.234 İş Finansal Kiralama 1.034.561.372 Odaş Elektrik 836.395.493 Kardemir (D) 742.637.725 Garanti Bankası 713.423.224 Tüpraş 712.038.682 Zorlu Enerji 521.395.161 Alkim Kimya 507.693.594 Güneş Sigorta 475.499.802 Global Yatırım Holding 444.424.126 Petkim 394.864.131 Şişe Cam 381.607.988 Halkbank 372.873.371 Vakıflar Bankası 348.677.036 Turkcell 346.312.681 Sasa Polyester 320.884.103 Çemtaş 296.731.831 Akbank 295.056.469

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)