Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.814.620.430 ASELSAN 1.797.752.832 Emlak Konut GMYO 1.520.070.274 Trakya Cam 618.792.245 Alkim Kimya 615.767.212 Soda Sanayii 511.100.402 Türk Hava Yolları 507.515.906 Global Yatırım Holding 473.796.752 Karsan Otomotiv 471.220.355 Arçelik 464.727.390 Garanti Bankası 435.685.353 İş Finansal Kiralama 336.326.862 Sasa Polyester 309.406.235 Kardemir (D) 303.209.374 Torunlar GMYO 294.541.458 GSD Holding 284.317.857 Odaş Elektrik 242.361.096 Yapı ve Kredi Bankası 224.926.567 TAV Havalimanları 224.303.767 Turkcell 223.105.864

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)