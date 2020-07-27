Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 3.533.063.119 Emlak Konut GMYO 1.000.237.485 Garanti Bankası 838.323.230 Güneş Sigorta 741.529.458 Şişe Cam 687.441.130 Sasa Polyester 660.948.197 Türk Hava Yolları 539.759.216 DO-CO 468.523.667 Kardemir (D) 443.461.664 Tüpraş 424.639.311 İş Finansal Kiralama 391.095.249 Ereğli Demir Çelik 322.761.762 Petkim 286.603.647 Global Yatırım Holding 283.055.764 TAV Havalimanları 279.576.784 Koza Madencilik 274.667.197 Akbank 254.967.602 Turkcell 244.755.493 Arçelik 233.055.577 Yapı ve Kredi Bankası 227.356.545

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)