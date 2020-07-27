Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 3.533.063.119 Emlak Konut GMYO 1.000.237.485 Garanti Bankası 838.323.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|3.533.063.119
|Emlak Konut GMYO
|1.000.237.485
|Garanti Bankası
|838.323.230
|Güneş Sigorta
|741.529.458
|Şişe Cam
|687.441.130
| Sasa Polyester
|660.948.197
|Türk Hava Yolları
|539.759.216
|DO-CO
|468.523.667
|Kardemir (D)
|443.461.664
|Tüpraş
|424.639.311
|İş Finansal Kiralama
|391.095.249
|Ereğli Demir Çelik
|322.761.762
|Petkim
|286.603.647
|Global Yatırım Holding
|283.055.764
|TAV Havalimanları
|279.576.784
| Koza Madencilik
|274.667.197
|Akbank
|254.967.602
|Turkcell
|244.755.493
|Arçelik
|233.055.577
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.356.545
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:41
Kaynak: AA
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