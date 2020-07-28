Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.827.349.375 Güneş Sigorta 2.148.941.265 Kardemir (D) 1.332.563.323 Emlak Konut GMYO 1.321.697.543 Garanti Bankası 1.240.851.638 Türk Hava Yolları 612.541.870 Karsan Otomotiv 609.023.265 GSD Holding 549.406.793 Sasa Polyester 496.646.655 Şişe Cam 486.061.608 DO-CO 451.012.966 Ereğli Demir Çelik 441.377.949 Ege Endüstri 437.305.884 Arçelik 421.582.242 Akbank 398.528.573 Yapı ve Kredi Bankası 377.621.230 Torunlar GMYO 358.422.968 Turkcell 346.804.708 Petkim 344.703.094 Tüpraş 341.820.164

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)