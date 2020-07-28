Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.827.349.375 Güneş Sigorta 2.148.941.265 Kardemir (D) 1.332.563.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.827.349.375
|Güneş Sigorta
|2.148.941.265
|Kardemir (D)
|1.332.563.323
|Emlak Konut GMYO
|1.321.697.543
|Garanti Bankası
|1.240.851.638
|Türk Hava Yolları
|612.541.870
|Karsan Otomotiv
|609.023.265
|GSD Holding
|549.406.793
| Sasa Polyester
|496.646.655
|Şişe Cam
|486.061.608
|DO-CO
|451.012.966
|Ereğli Demir Çelik
|441.377.949
| Ege Endüstri
|437.305.884
|Arçelik
|421.582.242
|Akbank
|398.528.573
|Yapı ve Kredi Bankası
|377.621.230
|Torunlar GMYO
|358.422.968
|Turkcell
|346.804.708
|Petkim
|344.703.094
|Tüpraş
|341.820.164
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:39
Kaynak: AA
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