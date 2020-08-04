Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.620.786.942 Emlak Konut GMYO 1.535.059.242 Garanti Bankası 1.470.019.866 Türk Hava Yolları 1.241.664.330 Bim Mağazalar 772.145.341 Akbank 760.276.627 Şişe Cam 735.436.768 Güneş Sigorta 707.918.009 Arçelik 625.831.240 Halk GMYO 595.772.987 İş GMYO 511.701.530 Kardemir (D) 477.946.655 Turkcell 471.353.551 İş Finansal Kiralama 458.233.636 TAV Havalimanları 449.890.242 Halkbank 430.717.546 Ereğli Demir Çelik 417.304.846 Tüpraş 415.200.893 Yapı ve Kredi Bankası 379.421.934 Pegasus 368.105.275

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)