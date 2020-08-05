Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.702.320.801 Emlak Konut GMYO 1.610.478.315 Garanti Bankası 1.457.885.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.702.320.801
|Emlak Konut GMYO
|1.610.478.315
|Garanti Bankası
|1.457.885.050
|Kardemir (D)
|982.988.460
|Akbank
|977.613.224
|Güneş Sigorta
|885.562.814
|ASELSAN
|815.319.098
|Türk Hava Yolları
|675.893.031
|Ereğli Demir Çelik
|511.359.405
|Bim Mağazalar
|496.711.530
|Eczacıbaşı İlaç
|453.928.757
|Turkcell
|443.551.340
|Tüpraş
|431.566.448
|Soda Sanayii
|429.708.378
|Trakya Cam
|422.768.722
|Yapı ve Kredi Bankası
|380.682.908
|Petkim
|350.803.055
| Koza Madencilik
|338.018.457
|TAV Havalimanları
|331.815.095
|Torunlar GMYO
|310.870.521
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:35
Kaynak: AA
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