Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 3.132.370.814 ASELSAN 1.695.900.833 Garanti Bankası 1.455.157.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.132.370.814
|ASELSAN
|1.695.900.833
|Garanti Bankası
|1.455.157.486
|Şişe Cam
|1.268.376.254
|Güneş Sigorta
|995.735.567
|Akbank
|898.070.398
|Türk Hava Yolları
|715.772.430
|Kardemir (D)
|694.030.161
|Ereğli Demir Çelik
|627.865.899
|Vakıflar Bankası
|627.209.621
|Bim Mağazalar
|549.488.829
|Odaş Elektrik
|509.552.710
|Trakya Cam
|488.381.900
|Turkcell
|476.433.877
|Yapı ve Kredi Bankası
|471.333.422
|Karsan Otomotiv
|457.098.376
| Sasa Polyester
|434.989.903
|Tüpraş
|419.248.574
|Arçelik
|416.867.201
| Koza Altın
|380.541.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 19:01
Kaynak: AA
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