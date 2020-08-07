Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 3.132.370.814 ASELSAN 1.695.900.833 Garanti Bankası 1.455.157.486 Şişe Cam 1.268.376.254 Güneş Sigorta 995.735.567 Akbank 898.070.398 Türk Hava Yolları 715.772.430 Kardemir (D) 694.030.161 Ereğli Demir Çelik 627.865.899 Vakıflar Bankası 627.209.621 Bim Mağazalar 549.488.829 Odaş Elektrik 509.552.710 Trakya Cam 488.381.900 Turkcell 476.433.877 Yapı ve Kredi Bankası 471.333.422 Karsan Otomotiv 457.098.376 Sasa Polyester 434.989.903 Tüpraş 419.248.574 Arçelik 416.867.201 Koza Altın 380.541.541

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)