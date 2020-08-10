Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.570.040.555 Emlak Konut GMYO 1.721.850.306 Garanti Bankası 911.622.997 Güneş Sigorta 822.036.338 Karsan Otomotiv 611.374.781 Bim Mağazalar 587.212.430 Şişe Cam 543.611.701 Kardemir (D) 526.902.450 Sasa Polyester 479.084.424 Akbank 452.991.173 Tüpraş 449.301.600 Türk Hava Yolları 423.038.040 Ereğli Demir Çelik 360.496.333 Odaş Elektrik 306.635.905 Migros Ticaret 298.317.712 Turkcell 258.346.522 Yapı ve Kredi Bankası 258.257.982 Arçelik 253.204.190 Koç Holding 245.273.064 Trakya Cam 230.893.567

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)