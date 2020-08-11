Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.178.844.230 ASELSAN 1.835.766.397 Emlak Konut GMYO 1.830.019.894 Garanti Bankası 1.515.198.924 Şişe Cam 1.499.857.399 Akbank 1.183.892.515 Güneş Sigorta 825.459.797 Trakya Cam 693.613.496 Tüpraş 583.878.206 Bim Mağazalar 580.316.710 TAV Havalimanları 578.384.804 Yapı ve Kredi Bankası 523.278.605 Turkcell 491.823.469 Vakıflar Bankası 480.003.976 halkbank 463.850.464 İş Finansal Kiralama 376.396.666 Petkim 364.882.942 Odaş Elektrik 359.622.024 Kardemir (D) 354.497.943 Karsan Otomotiv 350.812.788

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)