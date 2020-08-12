Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.410.406.517 Kardemir (D) 1.664.443.792 Emlak Konut GMYO 1.596.874.233 Garanti Bankası 1.564.200.722 Güneş Sigorta 1.106.299.438 ASELSAN 1.045.009.601 Akbank 939.825.591 Tüpraş 809.094.696 Pegasus 806.566.112 Odaş Elektrik 660.942.912 Turkcell 549.135.522 Şişe Cam 521.195.360 Bim Mağazalar 483.765.655 Türk Telekom 436.218.346 Vakıflar Bankası 393.860.118 Karsan Otomotiv 357.350.174 Halkbank 354.900.515 TAV Havalimanları 320.428.836 Yapı ve Kredi Bankası 320.129.015 Şekerbank 304.304.909

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)