Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.119.986.512 ASELSAN 792.299.352 Kardemir (D) 772.424.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.119.986.512
|ASELSAN
|792.299.352
|Kardemir (D)
|772.424.967
|Emlak Konut GMYO
|743.369.542
|Tüpraş
|700.193.956
|Petkim
|613.815.975
|Güneş Sigorta
|469.922.413
|Akbank
|446.371.777
|Şişe Cam
|380.402.740
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.360.133
|GSD Holding
|344.853.706
|Türk Hava Yolları
|331.937.381
|Karsan Otomotiv
|328.520.287
|Türk Telekom
|324.983.322
|Turkcell
|274.367.027
|Vakıflar Bankası
|226.855.367
|Halkbank
|217.671.526
|Koç Holding
|202.200.154
|Ereğli Demir Çelik
|198.589.032
|İpek Doğal Enerji
|196.771.779
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:53
Kaynak: AA
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