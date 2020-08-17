Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.119.986.512 ASELSAN 792.299.352 Kardemir (D) 772.424.967 Emlak Konut GMYO 743.369.542 Tüpraş 700.193.956 Petkim 613.815.975 Güneş Sigorta 469.922.413 Akbank 446.371.777 Şişe Cam 380.402.740 Yapı ve Kredi Bankası 356.360.133 GSD Holding 344.853.706 Türk Hava Yolları 331.937.381 Karsan Otomotiv 328.520.287 Türk Telekom 324.983.322 Turkcell 274.367.027 Vakıflar Bankası 226.855.367 Halkbank 217.671.526 Koç Holding 202.200.154 Ereğli Demir Çelik 198.589.032 İpek Doğal Enerji 196.771.779

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)